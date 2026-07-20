Cadeiras e uma lixeira foram arremessadas durante a confusãoReprodução
Na Praça Santos Dumont, onde torcedores acompanhavam a partida em um telão, dezenas de pessoas se envolveram em agressões físicas, provocando tumulto e desespero entre quem estava no local.
Já nas proximidades do Bob’s, cadeiras e uma lixeira foram arremessadas durante a confusão. A situação levou famílias, mulheres e crianças a deixarem a região às pressas, em meio ao clima de tensão.
Mesmo com o reforço no policiamento, que contava com equipes da Polícia Militar, da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e da Guarda Civil Municipal, as brigas mobilizaram as forças de segurança e causaram preocupação entre moradores, comerciantes e turistas que acompanhavam a movimentação no Centro da cidade.
Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos, detidos ou a motivação das confusões.
A subseção ressaltou ainda que a paixão pelo futebol jamais pode servir de justificativa para atos de violência, depredação, intimidação ou desrespeito às leis. Segundo a entidade, episódios dessa natureza não podem ofuscar o espírito esportivo nem comprometer a imagem de um município reconhecido por receber moradores e turistas de diversas partes do mundo.
"Como defensora da cidadania e da ordem jurídica, a OAB Búzios espera que os responsáveis pelos atos de violência sejam devidamente identificados pelas autoridades competentes e que todas as medidas legais cabíveis sejam adotadas, assegurando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa", completou.
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