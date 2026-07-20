Cadeiras e uma lixeira foram arremessadas durante a confusão - Reprodução

Cadeiras e uma lixeira foram arremessadas durante a confusãoReprodução

Publicado 20/07/2026 16:30 | Atualizado 20/07/2026 16:31

Búzios - A derrota da Argentina na Copa do Mundo culminou em cenas de violência e correria no Centro de Armação dos Búzios, na noite deste domingo (19). Logo após o apito final, com a vitória da Espanha, brigas generalizadas foram registradas na Praça Santos Dumont e na Rua das Pedras, nas proximidades do Bob’s.



Na Praça Santos Dumont, onde torcedores acompanhavam a partida em um telão, dezenas de pessoas se envolveram em agressões físicas, provocando tumulto e desespero entre quem estava no local.



Já nas proximidades do Bob’s, cadeiras e uma lixeira foram arremessadas durante a confusão. A situação levou famílias, mulheres e crianças a deixarem a região às pressas, em meio ao clima de tensão.



Mesmo com o reforço no policiamento, que contava com equipes da Polícia Militar, da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e da Guarda Civil Municipal, as brigas mobilizaram as forças de segurança e causaram preocupação entre moradores, comerciantes e turistas que acompanhavam a movimentação no Centro da cidade.



Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos, detidos ou a motivação das confusões.

A 61ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Búzios divulgou nesta segunda-feira (20) uma nota oficial de repúdio aos episódios de violência registrados após a final da Copa do Mundo. O posicionamento foi emitido por meio da Comissão de Segurança Pública da entidade.



Na nota, a OAB afirma que o que deveria representar um momento de celebração e confraternização esportiva acabou se transformando em um cenário de desordem e agressões nas ruas de Armação dos Búzios. A entidade destaca que as condutas registradas são incompatíveis com a civilidade, a ordem pública e o respeito à integridade física das pessoas.



A subseção ressaltou ainda que a paixão pelo futebol jamais pode servir de justificativa para atos de violência, depredação, intimidação ou desrespeito às leis. Segundo a entidade, episódios dessa natureza não podem ofuscar o espírito esportivo nem comprometer a imagem de um município reconhecido por receber moradores e turistas de diversas partes do mundo.



"Como defensora da cidadania e da ordem jurídica, a OAB Búzios espera que os responsáveis pelos atos de violência sejam devidamente identificados pelas autoridades competentes e que todas as medidas legais cabíveis sejam adotadas, assegurando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa", completou.