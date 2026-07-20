Estabelecimento funcionava sem as licenças ambientais necessáriasReprodução
Fiscalização flagra venda irregular de combustível em Búzios
Denúncia levou agentes ambientais até estabelecimento no bairro Marina, onde foram apreendidos 5,3 mil litros de óleo diesel
Fiscalização flagra venda irregular de combustível em Búzios
Denúncia levou agentes ambientais até estabelecimento no bairro Marina, onde foram apreendidos 5,3 mil litros de óleo diesel
Derrota da Argentina termina em confusão em Búzios
Confusões foram registradas na Praça Santos Dumont e na Rua das Pedras após o jogo
Búzios promove evento com trilha, exercícios e dança na Praia de Geribá neste sábado (18)
Programação gratuita começa às 8h e reúne atividades físicas no canto direito da praia
Foragido por roubo e associação ao tráfico é preso em Búzios
Homem foi localizado pela Polícia Civil após trabalho de inteligência e tinha mandado de prisão preventiva em aberto
É HOJE/ Búzios recebe shows de Tiee e Tony Garrido no Festival Sesc de Inverno neste final de semana (17 e 18)
Evento gratuito será realizado na Rasa, com shows e programação cultural
Coral Cantavento realiza concertos e exposição comemorativa em Búzios e São Pedro da Aldeia
Programação marca as comemorações pelos 50 anos do grupo com apresentações e mostra sobre sua trajetória
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.