Estabelecimento funcionava sem as licenças ambientais necessárias - Reprodução

Estabelecimento funcionava sem as licenças ambientais necessáriasReprodução

Publicado 20/07/2026 17:08

Búzios - Uma denúncia levou a fiscalização ambiental até um lava-jato no bairro Marina, em Búzios, no sábado (19), e revelou uma série de irregularidades no local. Durante a vistoria, policiais militares ambientais identificaram a venda irregular de combustível e o funcionamento do estabelecimento sem as licenças ambientais necessárias.

A ação foi realizada por agentes da 8ª Unidade de Policiamento Ambiental (8ª UPAm/GPAm), após informações encaminhadas pelo Programa Linha Verde, ligado ao Disque Denúncia. No endereço, localizado na Avenida das Angélicas, os policiais encontraram um veículo sendo abastecido com óleo diesel dentro do lava-jato.

Segundo a fiscalização, foram encontrados 31 litros de óleo diesel sendo comercializados no momento da abordagem, com pagamento no valor de R$ 253. Durante a inspeção, os agentes também apreenderam uma máquina de cartão, R$ 451 em espécie e cerca de 5,3 mil litros de óleo diesel armazenados no local.

O estabelecimento, de acordo com a Polícia Militar Ambiental, não possuía autorização ambiental para funcionamento nem licença para atividades relacionadas ao armazenamento e comercialização de combustível. A ocorrência foi encaminhada para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), onde foram realizados os procedimentos legais e a perícia no local.

As irregularidades identificadas podem se enquadrar em crimes previstos na legislação ambiental e contra a ordem econômica, incluindo a comercialização de combustíveis fora das normas estabelecidas e o funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem autorização.

A Polícia Militar Ambiental reforça que denúncias de crimes ambientais podem ser feitas de forma anônima pelo Programa Linha Verde. O canal recebe informações de todo o Estado do Rio de Janeiro pelo telefone (21) 2253-1177 e pelo WhatsApp anonimizado, além do aplicativo e site do Disque Denúncia.