A iniciativa marca o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha - Divulgação

A iniciativa marca o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e CaribenhaDivulgação

Publicado 21/07/2026 19:05

Búzios - A Secretaria Municipal da Mulher de Armação dos Búzios realiza neste sábado (25), a partir das 13h, a Ação Mulher, na Praça Zé Paraíba. A iniciativa marca o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e integra a programação do Julho das Pretas. Durante o evento, serão oferecidos serviços gratuitos em parceria com a Fundação Leão XIII e o Projeto Integrar.

Entre as atividades estão Varal Solidário, isenção de taxas para emissão de documentos, corte de cabelo, massoterapia, trança e design de sobrancelhas. A programação também contará com atividades para o público infantil, incluindo maquiagem infantil e oficina de desenho.

Segundo a Secretaria Municipal da Mulher, a ação faz parte das atividades voltadas à oferta de serviços e ao acesso da comunidade a iniciativas de apoio e convivência. A participação é gratuita.