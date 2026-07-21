A iniciativa marca o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e CaribenhaDivulgação

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Búzios - A Secretaria Municipal da Mulher de Armação dos Búzios realiza neste sábado (25), a partir das 13h, a Ação Mulher, na Praça Zé Paraíba. A iniciativa marca o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e integra a programação do Julho das Pretas. Durante o evento, serão oferecidos serviços gratuitos em parceria com a Fundação Leão XIII e o Projeto Integrar.
Entre as atividades estão Varal Solidário, isenção de taxas para emissão de documentos, corte de cabelo, massoterapia, trança e design de sobrancelhas. A programação também contará com atividades para o público infantil, incluindo maquiagem infantil e oficina de desenho.
Segundo a Secretaria Municipal da Mulher, a ação faz parte das atividades voltadas à oferta de serviços e ao acesso da comunidade a iniciativas de apoio e convivência. A participação é gratuita.