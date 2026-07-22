Dupla foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico - Reprodução

Dupla foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráficoReprodução

Publicado 22/07/2026 16:44

Búzios - Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (20), na Travessa São Mateus, no bairro Boa Vista, em Armação dos Búzios. A ação foi realizada por policiais militares do 25º BPM após informações sobre a comercialização de drogas no local.

Segundo a Polícia Militar, as equipes realizaram monitoramento da área e observaram movimentação relacionada ao tráfico de drogas. Em seguida, foi feita a abordagem com apoio de outra guarnição.

Durante a ação, os policiais apreenderam 81 papelotes de cocaína, 26 papelotes de maconha, 45 papelotes de skank, 37 papelotes de crack, dois aparelhos celulares e R$ 132 em dinheiro. De acordo com a PM, os suspeitos foram algemados devido ao receio de fuga.

A ocorrência foi registrada na 127ª Delegacia de Polícia (Búzios), onde os dois homens foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permaneceram presos à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, registros audiovisuais, o monitoramento realizado pelas equipes e o material apreendido foram apresentados como elementos que embasaram a autuação.

