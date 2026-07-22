Dupla foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráficoReprodução
Dois homens são presos por tráfico de drogas na Boa Vista, em Búzios
Ação da Polícia Militar resultou na apreensão de cocaína, maconha, skank, crack, celulares e dinheiro
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Auxílio financeiro é destinado a estudantes do ensino superior; inscrições seguem até 30 de julho e devem ser feitas pela internet
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