Festa de Sant?Anna - Reprodução

Festa de Sant?AnnaReprodução

Publicado 23/07/2026 15:39

Búzios - Começa nesta sexta-feira (24) a Festa de Sant’Anna, padroeira de Búzios. A programação segue até domingo (26), com celebrações religiosas, apresentações culturais e shows gratuitos realizados no Morro da Igreja, na Capela de Sant’Anna e no Palco Principal.

Neste ano, a festividade marca os 286 anos da devoção à padroeira. A organização é dos Festeiros da Padroeira e da Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia, com apoio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico da Prefeitura de Búzios.

A programação religiosa teve início no último dia 17, com a Procissão do Mastro, e inclui novena, missas e a Procissão da Padroeira. A festa também contará com apresentações de artistas locais e convidados.

Entre as atrações musicais estão Leoni, Anjos de Resgate, Toni Lima, Lenny Moraes, Sandro Andrade, Banda Plataforma 101, Pagode do Júnior e Forró Bardot.

Na sexta-feira (24), o Palco do Morro recebe, às 20h30, o show de Pagode do Júnior. No Palco Principal, haverá apresentação de DJ às 19h e, às 22h, show com Forró Bardot.

No sábado (25), a programação no Morro da Capela começa às 16h com o Chá dos Avós. Em seguida, Lenny Moraes se apresenta às 16h e Sandro Andrade às 21h. No Palco Principal, o DJ sobe ao palco às 19h e Leoni se apresenta às 22h. O encerramento da noite será com DJ.

No domingo (26), último dia da festa, a programação começa às 6h com a Alvorada, saindo do McDonald’s. Às 10h será celebrada a Missa Solene no Morro da Capela. Ao meio-dia, a Banda Armação se apresenta.

A Procissão da Padroeira está marcada para as 18h. À noite, a Banda Católica Anjos de Resgate sobe ao Palco do Morro às 21h. No Palco Principal, haverá apresentação de DJ às 19h e show de Toni Lima às 21h30. A Festa de Sant’Anna faz parte do calendário oficial de eventos de Búzios.