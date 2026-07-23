Festa de Sant?AnnaReprodução
Entre as atrações musicais estão Leoni, Anjos de Resgate, Toni Lima, Lenny Moraes, Sandro Andrade, Banda Plataforma 101, Pagode do Júnior e Forró Bardot.
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Festa de Sant’Anna começa nesta sexta (24) em Búzios
Celebrações incluem missas, procissão e apresentações musicais entre os dias 24 e 26 de julho no Morro da Igreja e no Palco Principal
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