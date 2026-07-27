Maria Eduarda Souza Augusto - Reprodução

Maria Eduarda Souza AugustoReprodução

Publicado 27/07/2026 18:01

Búzios - A morte de uma jovem que saiu de Casimiro de Abreu para comemorar a formatura do ensino médio em Búzios vai ser julgada nesta terça-feira (28). A sessão do Tribunal do Júri vai analisar o caso do - A morte de uma jovem que saiu de Casimiro de Abreu para comemorar a formatura do ensino médio em Búzios vai ser julgada nesta terça-feira (28). A sessão do Tribunal do Júri vai analisar o caso do atropelamento que matou Maria Eduarda Souza Augusto, de 18 anos, e deixou ferida Giovanna Larrubia, de 19 anos.

O acidente aconteceu na madrugada de 12 de janeiro de 2025, por volta das 5h, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. As duas jovens estavam na cidade com amigos para celebrar a conclusão dos estudos quando foram atingidas por um veículo.

Com a força da colisão, Maria Eduarda foi arremessada a cerca de 10 metros de distância. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Giovanna sofreu fraturas na tíbia e no punho direito, além de escoriações, e precisou passar por atendimento hospitalar especializado.

De acordo com a investigação, o motorista se apresentou à polícia dois dias após o acidente e foi indiciado. Segundo informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), ele teria confessado que dirigia o veículo e relatado que dormiu ao volante. Ainda conforme o processo, o condutor afirmou ter ingerido bebida alcoólica e não possuir habilitação para dirigir.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o veículo envolvido. Segundo a apuração policial, após o atropelamento, o motorista teria deixado o local sem prestar socorro. O carro foi localizado e apreendido. O proprietário informou que o automóvel havia sido alugado para outra pessoa.

Na época, a Justiça decidiu não decretar a prisão temporária do motorista, considerando que não havia elementos que justificassem a medida durante a investigação. No entanto, foram determinadas medidas cautelares, como a obrigação de comparecimento periódico em juízo, a proibição de mudança de endereço sem autorização e a restrição para deixar a comarca por períodos prolongados sem comunicação ao Judiciário.

A Justiça também autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho do investigado, com o objetivo de auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente, incluindo a possibilidade de uso do celular no momento da colisão.

A sessão do Tribunal do Júri será realizada pela 2ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios nesta terça-feira (28).

A reportagem tentou contato com a defesa do motorista para saber o posicionamento sobre o caso, mas não conseguiu localizar os representantes até a publicação. O espaço segue aberto para manifestação.