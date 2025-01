Motorista suspeito de atropelar e matar jovem que comemorava formatura em Búzios é preso - Divulgação

Publicado 16/01/2025 14:47

Búzios - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (15), o motorista suspeito de atropelar e matar Maria Eduarda Souza Augusto, de 18 anos, que comemorava a formatura no ensino médio em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio.

A Justiça decretou a prisão preventiva em resposta ao requerimento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentado nesta quarta. O órgão também denunciou Yago da Silva Lima, de 27 anos, que responderá pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.

O acusado não ofereceu resistência à prisão, que ocorreu no bairro Guriri, em Cabo Frio. A Polícia Civil entendeu que houve dolo eventual.

“A gente tem um homicídio doloso, quando quer realmente o resultado. O dolo eventual é quando você não quer, mas você assume o risco do resultado. No caso, se você bebe, não necessariamente quer matar alguém, mas se você pega um veículo embriagado, você assume o risco de matar alguém, isso se chama dolo eventual”, explicou a delegada Flávia Monteiro sobre a situação do motorista.

Yago se apresentou à Delegacia de Polícia na segunda-feira (13), confessou que dirigia o veículo, que ingeriu bebida alcoólica e que não tinha habilitação para dirigir. Além de Maria Eduarda, Giovanna Larrubia Contides, também de 18 anos, foi atingida e segue hospitalizada.

Imagens do acidente, que são fortes, mostram as vítimas e outro amigo caminhando de mãos dadas na calçada da Avenida José Bento Ribeiro Dantas. Em determinado momento, o grupo é surpreendido pelo veículo, às 04h52 do último domingo (12), na altura do bairro Vila Caranga.

O vídeo mostra o motorista descendo do carro, se aproximando da vítima, que está caída ao chão, e, após verificar a falta de reação de Maria Eduarda, saiu do local sem prestar socorro.

“Vale ressaltar que dirigir embriagado é crime. A pessoa que se embriaga e depois dirige, ela assume o risco do resultado. O autor, o Yago, foi ouvido em sede policial, ele assumiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, ter dormido uma hora apenas e depois ter dirigido”, alertou a delegada.