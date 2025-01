? Em Búzios não havia em governos anteriores um enfrentamento ao problema do esgoto clandestino e a preservação do meio ambiente?, afirmou Evanildo Nascimento, Secretário da pasta - Nossa Rádio FM

Publicado 16/01/2025 14:47 | Atualizado 16/01/2025 14:51

Búzios - O Secretário do Meio ambiente de Búzios Evanildo Nascimento esteve nesta quarta-feira (15) no programa ‘ Falando Francamente Com Você’ apresentado pelo jornalista Juarez Volotao na Nossa Rádio FM.

Evanildo Nascimento que é biólogo e servidor público concursado esteve acompanhado pelo Bernardo, que também trabalha na Secretaria do Meio Ambiente.

Questionado sobre a polêmica da balneabilidade das praias de Búzios, principalmente a suposta perda da Bandeira Azul da Azeda-Azedinha, o Secretário da pasta declarou que fizeram politicagem em cima da notícia e espalharam fake news.

‘ A questão da análise do INEA é que eles realizaram a coleta em dias de chuva onde naturalmente há uma mudança temporária na qualidade da água, o que já contestamos e apresentamos diversos relatórios e análises completas, realizadas inclusive durante todo o ano que comprovam a balneabilidade das águas nas praias de Búzios’, afirmou.

O município de Búzios é o único na Região dos Lagos a conseguir três praias certificadas pelo selo Bandeira Azul.

‘ Aliás, os governos anteriores tentaram mas nunca conseguiram conquistar o selo e ter uma praia Bandeira Azul, o que era uma meta e virou uma conquista do Prefeito Alexandre Martins em seu governo’.

Com relação ao problema clássico do esgoto clandestino no balneário, Evanildo disse que a Prefeitura de Búzios reforçou a fiscalização e implantou no Governo Alexandre Martins o programa ‘Esgoto Zero’, enfrentando pela primeira vez o problema, coisa que nunca aconteceu em governos anteriores.