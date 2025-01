Fiscalização da Prolagos flagra ligação irregular em pousada de grande porte, em Búzios - Divulgação

Fiscalização da Prolagos flagra ligação irregular em pousada de grande porte, em BúziosDivulgação

Publicado 16/01/2025 14:48

Búzios - Uma operação da Prolagos, empresa concessionária de água e esgoto de Búzios e alguns municípios da Região dos Lagos, flagrou uma ligação clandestina de água, na terça-feira (14), em Armação dos Búzios. A ação constatou a fraude que beneficiava uma pousada de grande porte no bairro de Manguinhos.

O flagrante foi possível após um trabalho de análise interna, onde foi constatada divergências no consumo do empreendimento. Uma equipe da concessionária foi acionada para realizar a vistoria e verificou a fraude, considerada crime pelo código penal (artigo 155).

“É um trabalho interno de análise que, associado às denúncias da população, nos ajuda a combater o furto de água. Este tipo de fraude pode causar sérios impactos no abastecimento de casas e comércios da região, por conta da perda de pressão na rede. Contamos com a ajuda da população com as denúncias para que casos como este sejam fiscalizados e coibidos”, afirma o gerente Comercial da Prolagos, Saimon Moreira.

A Polícia Civil foi acionada e foi registrado um Boletim de Ocorrência. O proprietário da pousada não estava no local, mas será intimado pela polícia para prestar esclarecimentos.

Em 2024, a Prolagos realizou 12.804 vistorias. Delas, em 8.955 foram flagradas fraudes, o que representa uma assertividade de 70% nas fiscalizações. Antes de ser identificado, o responsável pode efetuar uma autodenúncia e negociar formas de regularização. A população também pode contribuir denunciando atitudes suspeitas. Basta entrar em contato com a Prolagos por meio de ligação ou Whatsapp, pelo número 0800 7020 195.