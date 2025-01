Prefeito Serginho sobre a pilha de aparelhos apreendidos nas praias - Ascom

Cabo Frio - Um vídeo divulgado prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL), sobre a proibição do uso de caixas de som nas praias da cidade viralizou. Na mensagem, divulgada nesta terça-feira (14), Serginho dá um recado sério à população mas em tom descontraído. Para isso, ele fez uma paródia do funk "Rap da felicidade" (veja vídeo ao final da matéria), música que bombou nos anos 1990 e é cantada até hoje. O prefeito cabo-friense já foi até chamado de 'MC Serginho'. Mas, como cantor ele é um bom político.



Serginho alertou que a Prefeitura vai apertar o cerco a quem insistir na infração. Para quem não sabe, existe a lei municipal 3.448/2022, que proíbe o porte e uso de equipamentos sonoros nas vias públicas, praias e locais abertos de visitação turística.



E missão dada, é missão cumprida: mais de 100 aparelhos já foram apreendidos.



"Estamos fazendo valer a paz e a beleza de nossas praias. Aqui, só o barulho do mar importa", disse Serginho.



O secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, também comentou o impacto positivo das ações. "Estamos trabalhando intensamente para garantir que todos desfrutem de um ambiente tranquilo. Já é possível perceber a diferença em nossas praias. A fiscalização continuará para assegurar a paz e o respeito tanto a moradores quanto a turistas de Cabo Frio".



Como recuperar os equipamentos?



Para reaver os aparelhos apreendidos, é necessário pagar uma multa de R$ 565,65 e apresentar documentos como CPF, RG, comprovante de residência e a nota fiscal do equipamento. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria Adjunta de Fiscalização e Posturas, localizada na Rua Nicola Aslan, 235, no bairro Braga.



Os equipamentos de som que não forem retirados pelos proprietários no prazo de 60 dias corridos serão doados.