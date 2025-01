Secretário de Turismo de Cabo Frio, Davi Barcelos, recebe secretários de Armação dos Búzios, Thomas Weber, e Arraial do Cabo, Júnior Chuchu - Divulgação

Publicado 09/01/2025 18:16

Com o objetivo de fortalecer a atividade turística da região de forma integrada, o secretário de Turismo de Cabo Frio, Davi Barcelos, recebeu nesta quinta-feira (9) os secretários Júnior Chuchu, de Arraial do Cabo, e Thomas Weber, de Armação dos Búzios. O encontro aconteceu na sede da Secretaria de Turismo de Cabo Frio, localizada no Terminal de Transatlânticos.



“É de extrema importância que possamos nos reunir para discutir ações que promovam melhorias para o turismo de Cabo Frio e de toda nossa região. Temos cidades com uma imensa vocação turística e um grande potencial de crescimento em diversos segmentos. Foi um prazer receber meus colegas secretários, e iremos trabalhar de forma conjunta para buscar o melhor para os nossos municípios”, destacou Davi Barcelos.



Durante a reunião, os representantes discutiram ações em prol do fortalecimento regional do turismo. Entre os temas abordados estavam a retomada do programa ABC do Sol, a recepção de voos contínuos nacionais e internacionais no Aeroporto de Cabo Frio, e outras iniciativas voltadas para a regionalização do setor.