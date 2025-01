Ex-prefeita, Magdala Furtado e parte da lista de contratados irregularmente - Reprodução

Ex-prefeita, Magdala Furtado e parte da lista de contratados irregularmente Reprodução

Publicado 08/01/2025 19:17

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), fez novas revelações nesta quarta-feira (8) sobre irregularidades encontradas na administração da ex-prefeita Magdala Furtado (PV). Em uma entrevista exclusiva (veja abaixo), Serginho detalhou o que denunciou mais cedo, sobre mais de 334 contratos temporários no gabinete da ex-prefeita em dezembro de 2024, cujos custos ultrapassavam R$ 1 milhão por mês.

A lista com os nomes envolvidos nas irregularidades foi divulgada pelo prefeito para que a população tenha conhecimento dos fatos. Serginho disse ainda, que os documentos serão encaminhados ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Procuradoria do Município. veja abaixo: