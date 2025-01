Na linha acima, da esquerda para a direita: Rodrigo Ramalho, Marcão, Tomás Weber e Joice Costa. Na abaixo: Toni Russo, Hamber Rabello, Jô e Gugu Braga - Reprodução

Publicado 07/01/2025 18:41

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), iniciou seu segundo mandato promovendo uma série de mudanças significativas no secretariado municipal. Em entrevista exclusiva por telefone, ele confirmou as alterações que já movimentam o cenário político local, com foco em reorganizar as prioridades da gestão e atender demandas estratégicas sem onerar os cofres públicos.

Entre as mudanças, Marcus Vallerius, o Marcão, deixa de acumular a Secretaria de Governo e passa a ser responsável exclusivamente pela Secretaria de Saneamento e Drenagem. Thomas Weber, como já anunciado, assume a Secretaria de Turismo, enquanto Rodrigo Ramalho segue no comando da Secretaria de Educação. Especulações sobre o envolvimento do vereador recém-eleito Felipe Lopes nessa pasta foram negadas pelo prefeito.

Outros nomes confirmados incluem a vereadora eleita Jô da Saúde, que será a nova titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, e Diego Neves, que assume a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Com isso, Uriel da Saúde, que ficou como suplente do Partido Republicanos, retorna ao Legislativo Buziano.

Hamber Rabello, conhecido por seu trabalho com a inclusão social, assume a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Já Gugu Braga deixa a pasta de Esporte e passa a liderar o planejamento de ações estratégicas e integração. Joice Costa assume a Secretaria de Administração, e o vereador Toni Russo ficará responsável pela liderança de governo, com a missão de articular a aprovação da reforma administrativa proposta por Alexandre.

A reforma prevê a criação de três novas secretarias: Juventude, Causa Animal e a divisão da atual Secretaria de Segurança e Ordem Pública em duas: uma para Segurança e outra para Ordem Pública. O prefeito enfatizou que, para evitar impactos no orçamento, cargos serão dissolvidos para compensar a criação dessas novas estruturas.

Na secretaria de Governo, Alexandre disse que ele mesmo vai fazer essa missão, fazendo essa interface direta com a câmara.

Além das mudanças administrativas, Martins voltou a falar da preocupação com a sobrecarga do Hospital Rodolfo Perissé, que, segundo ele, continua recebendo um número elevado de pacientes de Cabo Frio. Agora que mudou o governo, ele está apelando ao Serginho (PL) para que ele resolva isso e reduza a pressão sobre a rede de saúde de Búzios.