Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho - Reprodução/ redes sociais

Publicado 02/01/2025 17:09

O prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL), declarou nesta quinta-feira (2) que a administração municipal enfrenta um cenário financeiro delicado. Segundo informações divulgadas, a gestão assumiu a Prefeitura com uma dívida de R$ 64 milhões referente à folha de pagamento de dezembro, que não foi processada nem quitada na administração da ex-prefeita, Magdala Furtado. Além disso, os cofres municipais estariam praticamente zerados, e a ausência de homologação dos valores do IPTU pela administração anterior impede a arrecadação do imposto no início do ano.



Para enfrentar a situação, o prefeito afirmou que está adotando medidas junto ao secretário de Fazenda, Kleber Ferreira, com o objetivo de restabelecer a arrecadação e buscar soluções para o pagamento da folha de servidores. Segundo o gestor, o quadro atual impossibilita o pagamento do funcionalismo e mantém diversas dívidas com fornecedores pendentes.



O prefeito também determinou que a Procuradoria e a Controladoria realizem uma auditoria e uma tomada de contas para analisar as movimentações financeiras dos dois últimos meses da gestão anterior. O objetivo é compreender os motivos do não pagamento de direitos trabalhistas, como os de aposentados, pensionistas e professores.



Serginho reiterou que, embora não pretenda "terceirizar a culpa", considera essencial esclarecer os fatos e ajustar as contas municipais para superar a crise.



Veja o vídeo: