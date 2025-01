Na ocasião, os 11 vereadores eleitos também tomaram posse e foi apresentado o secretariado - Daud Pacha

Publicado 02/01/2025 14:19 | Atualizado 02/01/2025 14:35

O prefeito eleito, Fabio Costa (CID), e o vice-prefeito, Marciley Lessa (PL), tomaram posse para a gestão 2025-2028 na tarde desta quarta-feira (01), em Iguaba Grande. A cerimônia também contou com a participação dos 11 vereadores eleitos para 8ª legislatura.



Eleitos com 21.274 votos e 95,09% dos votos válidos, o prefeito e vice-prefeito proferiram o juramento e assinaram o termo de posse junto dos vereadores. Os dois, juntamente com os 11 vereadores eleitos, já haviam sido diplomados pela Justiça Eleitoral em 19 de dezembro, oficializando e os habilitando para exercerem seus mandatos.

Prefeito eleito, Fabio Costa, e o vice-prefeito, Marciley Lessa Daud Pacha

“Temos que colocar sempre à frente a nossa cidade, nosso partido é Iguaba e nossa bandeira é Iguaba. Tenho muito orgulho de ser o prefeito mais votado percentualmente, porque a gente sempre agiu com a verdade, Fabinho sozinho teria só um voto e Deus me abençoou com mais de 21.000 amigos que confiaram no nosso trabalho. Me sinto orgulhoso de ter sido parte, junto com o Vantoil Martins, da mudança que nossa cidade passou,” declarou Fabio Costa.

A cerimônia foi presidida pela vereadora mais velha, Sueleyde Silva. Na ocasião, ocorreu a votação da mesa diretora do primeiro biênio: presidente da câmara, Balliester Werneck; vice-presidente, Allan Rodrigues; 2º vice-presidente, Fabricio Torquato; 1º secretário, Adriano Mairink; 2º secretário, Roberto Antunes. Além destes, tomaram posse os vereadores Dudu de Natalino, Renatinho de Saúde, Marcelo Durão, Allefe Martins e Fabricio Torquato.



Na ocasião, o prefeito Fabio Costa anunciou a composição do secretariado que o auxiliará na gestão da cidade. A equipe foi selecionada alinhada ao compromisso e bem-estar da população.



O secretariado é composto por Marcello Costa, Chefe de Gabinete; Jales Lins, Secretário de Governo; Alex Viotti, Procurador-Geral; Paulo Sérgio, Controlador-Geral; Bruno Rodrigo, Secretário de Comunicação; Hérique Corrêa, Secretário de Compras, Licitações e Transparência; Vinicius Lavalle, Secretário de Planejamento e Gestão de Projetos; Vantoil Martins, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Urbano, Trabalho e Renda; Marciley Lessa, Secretário da Cidade e Desenvolvimento do Interior; Wallace Martins, Secretário de Administração; Jorgino Fabiano, Secretário de Fazenda; Alexandre Ramos, Secretário de Segurança e Ordem Pública; Junior Guimarães, Secretário de Meio Ambiente; Junior Bombeiro, Secretário de Proteção Animal e Defesa Civil; Vagnei Lessa, Secretário de Agricultura e Abastecimento; Leandro Coutinho, Secretário de Pesca; Carla Valle, Secretária de Turismo e Lazer; Nickolas Tahim, Secretário de Esporte; Alexandre Freitag, Secretário de Obras e Urbanismo; Mauro Oliveira, Secretário de Serviços Públicos; Camila Lessa, Secretária de Educação; Miqueias Gomes, Secretário de Cultura; Paulo Rito, Secretário da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável; Claudia Souza, Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos; Karin Neto, Secretária de Saúde.