Dr. Serginho (Cabo Frio), Marcelo Magno (Arraial do Cabo), Alexandre Martins (Armação dos Búzios), Fabinho Costa (Iguaba Grande), Fábio do Pastel (São Pedro da Aldeia), Daniela de Lívia (Araruama), Lucimar (Saquarema), Washington Quaquá (Maricá), Welberth Rezende (Macaé), Carlos Augusto (Rio das Ostras) - Reprodução

Publicado 30/12/2024 16:10 | Atualizado 30/12/2024 16:49

Os dez municípios que fazem parte da Região dos Lagos, Metropolitana e Baixada Litorânea se preparam para as posses de seus respectivos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. As cerimônias acontecem na próxima quarta-feira (1º).

Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Araruama, Saquarema, Maricá, Macaé e Rio das Ostras farão as solenidades de manhã e à tarde. As cerimônias, abertas ao público, acontecerão em diferentes horários e locais, conforme a programação.

Em Cabo Frio, a posse será realizada às 10h, no plenário da Câmara Municipal. O prefeito Serginho (PL), o vice Miguel Alencar (União) e os 17 vereadores participarão da solenidade matinal.

Em Arraial do Cabo, a cerimônia está marcada para as 16h, na quadra do sindicato, anexa à Secretaria de Educação. Serão empossados o prefeito Marcelo Magno (PL), o vice Diego Silveira (MDB) e os 9 vereadores.

Na cidade de Búzios, o prefeito Alexandre Martins (REP), o vice Leandro da Rasa (REP) e os 10 vereadores assumirão seus cargos em uma cerimônia às 17h30, na Câmara Municipal.

Em Iguaba Grande, a posse do prefeito Fabinho Costa (CID), do vice Marciley Lessa (PL) e dos 11 vereadores ocorrerá às 17h, no Mirante Municipal Dona Célia. Durante o evento, também será realizada a eleição do presidente e da mesa diretora da Câmara para o biênio 2025-2026.

Em São Pedro da Aldeia, o evento ocorrerá às 17h, também na Câmara Municipal. Tomarão posse o prefeito Fábio do Pastel (PL), o vice Júlio Queiroz (União) e os 10 vereadores eleitos.

Em Araruama, a prefeita Daniela de Lívia (MDB), a vice Verônica Januário (Novo) e os 17 vereadores serão empossados às 19h, em evento na Câmara Municipal.

Em Saquarema, a posse da prefeita Lucimar Vidal (PL), da vice Dra. Raquel (União) e dos 13 vereadores ocorrerá às 16h, também na Câmara Municipal.

Já em Maricá, a cerimônia está agendada para as 17h, no CEPT Zilca Lopes da Fontoura, no Centro. Serão empossados o prefeito Washington Quaquá (PT), o vice Joãozinho Maurício (PT) e os 21 vereadores.

Em Macaé, o prefeito Welberth Rezende (CID), o vice Fabiano Paschoal (MDB) e os 17 vereadores assumirão seus mandatos às 16h, em cerimônia na Câmara Municipal.

Por fim, em Rio das Ostras, o evento ocorrerá às 17h, na sede da prefeitura. O prefeito Carlos Augusto (PL), o vice Dr. Fábio Simões (MDB) e os 15 vereadores tomarão posse.