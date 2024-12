Prefeita de Saquarema, Manoela Peres - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 27/12/2024 18:52

Nesta sexta-feira (26), a prefeita Manoela Peres (PL) encerrou seu segundo mandato à frente de Saquarema com uma despedida emocionada. Pela manhã, ela compartilhou um story nas redes sociais enquanto se preparava para o último dia de trabalho. Contendo as lágrimas, agradeceu à população pelo apoio ao longo dos dois mandatos.



“Vocês participaram da minha vida de uma forma tão positiva e tão próxima, e eu queria agradecer”, disse Manoela. Além disso, falou sobre as dificuldades enfrentadas e que aprendeu "a ser prefeita sendo prefeita", principalmente no diálogo com os moradores.



No fim do vídeo, agradeceu e convidou para a despedida, que acontece no fim do expediente da prefeitura. "Obrigada por tudo, por toda oração, vibração positiva e por ter finalizado o mandato com tanto carinho e reconhecimento do meu trabalho. Quem quiser ir lá, me dar um tchau, vou ficar muito feliz", disse, chamando as pessoas que quisessem ir despedirem-se ela na escadaria da sede.



A postagem gerou inúmeros comentários, incluindo o da prefeita eleita, Lucimar Vidal (PL). “Pode continuar se arrumando, pois você vai continuar ao meu lado! Você me inspira, Manoela, e juntas vamos seguir trabalhando por uma Saquarema ainda melhor”, escreveu Lucimar.