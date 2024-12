Tenente Coronel Leandro dos Santos Carvalho - Ascom

Publicado 26/12/2024 14:41 | Atualizado 26/12/2024 14:41

Cabo Frio - O prefeito eleito de Cabo Frio, Dr. Serginho, anunciou nesta terça-feira (26), o nome do Tenente Coronel Leandro dos Santos Carvalho como futuro Secretário de Ordem Pública do município. Com uma trajetória sólida, o Coronel Leandro traz sua vasta experiência e compromisso com a segurança pública para liderar uma das pastas mais estratégicas da gestão municipal.



“Hoje quero apresentar a vocês nosso Secretário de Ordem Pública, que será responsável por três pilares essenciais para nossa cidade: o ordenamento do espaço urbano, o ordenamento das praias e o fluxo do trânsito. Além disso, ele será fundamental para garantir a segurança da cidade como um todo. É uma grande missão, mas estamos prontos para trabalhar e transformar Cabo Frio”, destacou Dr. Serginho.



Com 28 anos de serviço efetivo na Polícia Militar, Coronel Leandro é graduado em Segurança Pública pela Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (1998). Ele possui especialização em Gestão de Segurança Pública pela COPPEAD/UFRJ (2020). Ao longo de sua carreira, exerceu importantes funções, como na Corregedoria do Detran/RJ e da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI). Foi Subcomandante do 35º BPM (Itaboraí), Comandante do 38º BPM (Três Rios), e Secretário Municipal de Ordem Pública de Cabo Frio, no ano de 2019.



“Quero agradecer ao Coronel Leandro por aceitar essa missão. Juntos, vamos trabalhar intensamente para resolver desafios como as ocupações irregulares na Praia do Forte, organizar a questão dos flanelinhas e melhorar o trânsito na cidade. Tudo aquilo que está irregular será corrigido. É com esse espírito que começamos nossa caminhada a partir do dia 1º de janeiro”, afirmou o prefeito eleito.



O Coronel Leandro também falou sobre o desafio de assumir a secretaria. “Com certeza é uma grande missão. Temos certeza de que este é o momento para um divisor de águas em Cabo Frio. Com planejamento e ações efetivas, vamos atuar de forma firme e comprometida para garantir o ordenamento e a segurança que a cidade merece”, declarou.