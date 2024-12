Fabinho Costa (CID) e Marciley Lessa (PL) - Renata Cristiane

Iguaba Grande - "POLÍTICO NÃO É ARTISTA, É FUNCIONÁRIO DO POVO"



O prefeito eleito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), que teve um dos maiores percentuais de votação no país - 95,09% (21.274 votos), juntamente com seu vice-prefeito, Marciley Lessa (PL), foram diplomados nesta quinta-feira (19). A cerimônia aconteceu no auditório da Escola Municipal Prefeito Oscar Magalhães.



Fabinho foi aplaudido de pé no momento em que levantou para receber o diploma . "Estou reiterando meu compromisso com a população. Político não é artista, é funcionário do povo", frisou Fabinho. "O prefeito pode ficar tranquilo, Marciley não quer a caneta de Fábio, vai ser parceiro de Fábio", disse o vice.



Na ocasião, também foram diplomados os vereadores escolhidos pela população: Balliester (União) - o mais votado, Alan Rodrigues (MDB), Marcelo Durão (CID), Allefe Martins (CID), Renatinho da Saúde (SDD), Roberto Antunes (CID), Fabrício Torquato (MDB), Tikinho (PSD), Luciano Silva (União), Suely do Galpão Dama de Ferro (SDD) e Dudu de Natalino (REP).

FEZ BARBA, CABELO E BIGODE



Quem também conversou com a coluna foi o atual prefeito iguabense, Vantoil Martins (CID), que se despede do cargo após 5 anos e meio de mandato. Saiu satisfeito com o trabalho que fez ao longo do período e também de conseguir eleger seu sucessor, que teve votação recorde no Estado. E não para por aí, já que também foram eleitos para a Câmara Municipal o seu sobrinho, Allefe Martins (CID), e uma mulher - após 15 anos de hiato -, a Suely 'Dama de Ferro' (SDD), que começou como varredora e chegou a chefe do galpão de Serviços Públicos. Fez barba, cabelo e bigode. Não à toa, foi convidado por Fabinho Costa a comandar uma secretaria. A pasta será a de Desenvolvimento Econômico e Urbano. E tem mais. O Cidadania também quer colocar Vantoil como pré-candidato a deputado estadual para as eleições de 2026. "Tenho visto com bons olhos essa possibilidade. Estou sempre pronto quando a causa é o interesse coletivo", disse. Confira a entrevista abaixo.