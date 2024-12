Alfredo Gonçalves, Vinícius Corrêa e Sérgio Aureliano - Ascom

Publicado 18/12/2024 18:23 | Atualizado 18/12/2024 18:24

Cabo Frio - O prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho, continua apresentando os nomes que farão parte de seu secretariado a partir de janeiro. Nesta quarta-feira (18), foram anunciados os responsáveis pelas áreas de Educação, Administração e o Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (IBASCAF).

Educação: Alfredo Gonçalves

A Secretaria de Educação será liderada por Alfredo Gonçalves, advogado com experiência na vida pública e na área educacional. Ele assumirá a tarefa de coordenar uma das principais pastas da gestão municipal. Serginho ressaltou a importância de melhorar os indicadores educacionais do município.

“Nosso IDEB está abaixo do esperado, e o objetivo é aprimorar o ensino, valorizar os profissionais da educação e elevar os índices educacionais de Cabo Frio. Acredito que Alfredo tem a capacidade de cumprir essa tarefa”, afirmou o prefeito eleito.

Administração: Vinícius Corrêa

Vinícius Corrêa, formado em Processamento de Dados e geógrafo, com atuação na vida pública, será o secretário de Administração. Ele será responsável por reestruturar a máquina pública, reduzindo gastos e otimizando recursos.

“Vinícius vai assumir a responsabilidade de enxugar a máquina pública, cortando despesas, para que possamos investir em quem trabalha e aplicar recursos onde a cidade mais precisa”, explicou Dr. Serginho.

IBASCAF: Sérgio Aureliano

Para o IBASCAF, Serginho anunciou Sérgio Aureliano, profissional com atuação em previdência. Sérgio já trabalhou no Banco Mundial, foi presidente do RioPrevidência e participou da redação da Emenda Constitucional nº 20, que trata da Previdência Social.

“Sérgio realizou um estudo sobre o déficit previdenciário do IBASCAF e terá a missão de atualizar a legislação, que está parada desde 2011. Sua prioridade será garantir tranquilidade aos servidores, assegurando o futuro das aposentadorias e preservando o patrimônio dos trabalhadores”, destacou Serginho.