16/12/2024

Cabo Frio - CABO FRIO ESTÁ COLAPSANDO



A última “Sexta-Feira 13” foi de clima pesadíssimo em Cabo Frio, onde o caos se instalou completamente. Além de tudo que vimos falando nas últimas semanas, de atrasos salariais, processos diversos contra a prefeita Magdala Furtado (PV), a sexta teve a gota d’água: UPA de portas fechadas e hospital municipal com cirurgias suspensas por falta de insumos básicos, como luvas, máscaras e, pasmem, soro fisiológico. Se existe um lugar mais fundo que o fundo do poço, é lá que está Cabo Frio. A última “Sexta-Feira 13” foi de clima pesadíssimo em Cabo Frio, onde o caos se instalou completamente. Além de tudo que vimos falando nas últimas semanas, de atrasos salariais, processos diversos contra a prefeita Magdala Furtado (PV), a sexta teve a gota d’água: UPA de portas fechadas e hospital municipal com cirurgias suspensas por falta de insumos básicos, como luvas, máscaras e, pasmem, soro fisiológico. Se existe um lugar mais fundo que o fundo do poço, é lá que está Cabo Frio. “Desde que essa mulher entrou, estamos trabalhando na merda”, declarou um médico do Hospital Municipal São José Operário. Seu desabafo certamente representa boa parte da população (se não toda). Além disso, temos UPA do Parque Burle fechada, somente com atendimento pra caso de vida ou morte. Mesmo assim, flagramos idosos com câncer e DPOC grave na porta da unidade atrás de atendimento sem serem recebidos. Um absurdo total. A unidade de Tamoios está caminhando para fechar as portas também, não tem material nem pra curativo. HCE e PAM, sem a menor condição de atendimento, assim como o do Jardim Esperança (Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos). Chegou até uma informação de que o secretário de Saúde, Bruno Alpacino, teria pedido demissão. E Magdala? Ninguém sabe, ninguém viu. Sequer um comunicado ela fez. Virou as costas pra seu povo.

GUIAS AJUDAM COM CESTA BÁSICA



E os reflexos do (des)governo chegam em todos os setores. Chegou informação de que os funcionários que trabalham no Terminal de Ônibus de Turismo (TOT) – que é ligado à secretaria de Mobilidade Urbana – ainda não receberam salário nem 13º. Por lá, a situação ainda é mais grave, visto que os trabalhadores têm remuneração média de R$ 1.300,00. Tem gente que nem pode ir trabalhar, porque não tem dinheiro nem pra passagem de ônibus. Consternados com essa situação, os guias de turismo se uniram e compraram cestas básicas para esses funcionários. Que humilhação, a que ponto chegou essa gestão.

LEGISLATIVO ENVIA MAIS UM OFÍCIO AO MP



Diante de todo o caos instalado na cidade, entramos em contato com o presidente da Câmara Municipal, Miguel Alencar (União), para saber quais medidas estão sendo tomadas. Por telefone, ele disse que já vem relatando junto ao MP todos os fatos que estão ocorrendo na cidade. "Hoje (sexta, dia 13) mesmo oficializamos mais uma vez o Ministério Público com todo o caos, mostrando todo o caos que está sendo instalado na cidade, principalmente na parte da saúde. Estávamos preocupados também com o recolhimento de lixo, com a estrutura como um todo". Ainda conforme Miguel, "O que não pode é a cidade e a população estarem sofrendo nesse momento. A gente entende que o governo municipal, todo seu corpo técnico, corpo político, precisa gerir a cidade nesses últimos dias, entregar o serviço básico para a população, como frente. Estamos alertas e tomando as medidas cabíveis e legais para que isso não continue ocorrendo", declarou.