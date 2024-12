Marcelo Magno e sua nova chefe de Gabinete, Suellen Rodrigues - Ascom

Publicado 12/12/2024 18:47

Arraial do Cabo - Em Arraial do Cabo, o prefeito reeleito, Marcelo Magno (PL), fez mudanças em seu secretariado. A informação foi dada com exclusividade à coluna, na manhã desta quinta-feira. A partir de agora, a chefia de Gabinete, antes executada por Ramon Plácido, passa a ser comandada por Suellen Rodrigues, que estava na Comunicação.

O secretário Wagner Lima deixa a pasta de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos e vai assumir a secretaria da Melhor Idade e Longevidade, que será criada por Marcelo. Ramon assume o lugar de Wagner. Aliás, Ramon cresceu numa família tradicional da política cabista - sua mãe foi secretária de Educação da cidade - e já foi chefe de gabinete na gestão de Henrique Melman.



Para Suellen - que inclusive levou o 1º lugar na categoria Rádio do prêmio Prolagos de jornalismo, na noite desta quarta-feira (11) - o convite para assumir é de grande responsabilidade. "Recebo com muito orgulho e, acima de tudo, humildade. Entendo o tamanho da missão que me foi confiada e a importância de desempenhá-la com excelência. Vou me dedicar ao máximo para honrar essa oportunidade que o Prefeito Marcelo Magno me confiou e contribuir de forma significativa para meu município", disse ela à coluna.