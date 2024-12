Luanna Buais na frente da sede da Comsercaf - Reprodução/ Redes sociais

Luanna Buais, diretora da Comsercaf (Companhia de Serviços de Cabo Frio), pediu exoneração do cargo. A informação foi confirmada por ela através das redes sociais, nesta quinta-feira (5).

De acordo com Luanna, “razões de incompatibilidade de visão com a gestão da chefe do executivo e restrição de autonomia”, motivaram sua saída da autarquia.

Vale lembrar, que a Comsercaf vem passando por um momento delicado, sendo alvo de manifestações de caminhoneiros terceirizados que estão sem pagamento há mais de um mês e tiveram seus contratos encerrados de maneira irregular. Nos bastidores, corre à boca miúda a informação de que Buais e o marido chegaram a discutir com a prefeita Magdala Furtado e, por isso, ela preferiu entregar o cargo. Ainda conforme informações, depois da briga a prefeita teria se trancado na secretaria de Fazenda.

“Com gratidão no coração, encerro um ciclo à frente da Comsercaf. Foram meses intensos, repletos de desafios e realizações, onde tive a honra de trabalhar ao lado de uma equipe comprometida e inspiradora. Agradeço imensamente a cada integrante da família Comsercaf e a todos os cabofrienses que apoiaram nosso trabalho. Sigo com a certeza de ter feito o meu melhor por essa cidade que escolhi amar e cuidar”, escreveu ela.