Prefeito eleito em Cabo Frio, Serginho - Reprodução

Prefeito eleito em Cabo Frio, SerginhoReprodução

Publicado 03/12/2024 14:01

O prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho (PL), convocou uma coletiva de imprensa para a próxima quarta-feira (4), às 10h, no Hotel Paradiso Corporate. Na ocasião, Serginho anunciará o projeto de gestão pública que pretende implementar na administração do município e também deverá falar sobre o futuro dos secretários que irão assumir e administrar a cidade junto com ele.

Mesmo sem anunciar oficialmente, é certo que alguns nomes da lista que foi divulgada, estarão presentes. Dos que a coluna conseguiu confirmar, dois aparecem com um destaque positivo nas redes sociais e também nos comentários nas ruas. O primeiro disparado é o da Bia Trindade como secretária de Saúde. A escolha foi bastante elogiada, principalmente por ela não ser da política, ter experiência na área e ser uma mulher, o que acaba sendo um ponto positivo. Outro também considerado um acerto, foi o Davi Barcelos para o Turismo, pelo mesmo motivo de ser de fora da política e por ser um empreendedor bastante atuante na cidade. Então o pessoal do trade turístico renova as esperanças, embora alguns vejam com desconfiança, preocupados que, por ser empresário da Passagem, Davi faça um turismo mais elitista. Fato é que, da listagem que vazou por aí, os dois nomes são os que mais tiveram citações positivas nas redes sociais.