Prefeito reeleito em Búzios, Alexandre MartinsReprodução

Publicado 28/11/2024 14:18

Em entrevista exclusiva por telefone, o prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), revelou à coluna, novidades impactantes para o encerramento de 2024 e a gestão do próximo ano. Entre as principais declarações, está a decisão polêmica de exonerar todos os servidores municipais no dia 31 de dezembro, prometendo reconvocar aqueles que permanecerão no quadro a partir de 1º de janeiro de 2025. Então do dia 31 para o dia 1º muita gente vai ficar sem dormir em Búzios, e não é por causa da noite de réveillon.

Além disso, Alexandre confirmou que mudanças serão realizadas no secretariado para 2025, mas optou por não antecipar detalhes.

Regularização de pagamentos atrasados

Outra boa notícia compartilhada pelo prefeito foi a liberação da parcela atrasada dos royalties, recurso essencial para os cofres do município. Com isso, ele afirmou já ter realizado os repasses às empresas terceirizadas, garantindo que os trabalhadores que prestam serviços à prefeitura recebam seus pagamentos.

Hospital sobrecarregado

Alexandre Martins também demonstrou preocupação com o impacto da sobrecarga do Hospital Municipal Rodolpho Perissé. Ele afirmou que, diariamente, cerca de 350 pacientes, muitos vindos do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, buscam atendimento no hospital de Búzios devido à precariedade no atendimento da cidade de origem.

“Por mais que eu tenha amor e carinho pela população do Jardim, Búzios não dispõe de recursos para abraçar todos. É essencial que Cabo Frio resolva a situação da saúde para não prejudicar a população buziana”, declarou o prefeito.