Manifestação desta segunda na Ponte Feliciano Sodré ao lado de foto de Bruno Alpacino, secretário de Saúde, e Magdala Furtado - Reprodução

Manifestação desta segunda na Ponte Feliciano Sodré ao lado de foto de Bruno Alpacino, secretário de Saúde, e Magdala Furtado Reprodução

Publicado 26/11/2024 15:19



A semana iniciou com mais um protesto, e manifestantes fechando, novamente, a ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio. Motivo? Magdala (PV) não pagou os salários de servidores contratados da saúde, conforme havia prometido. A prefeita garantiu que todos os atrasados receberiam na última sexta-feira (22), entretanto, só alguns foram contemplados. Essa falta de isonomia irritou ainda mais os servidores. Um outro aspecto, o vereador Átila Motta, (PC do B), garantiu que se o pagamento dos atrasados não saísse até final da última semana, ele entregaria a liderança de governo. Tentamos contato com o edil sem sucesso, mas pelos comentários dos corredores da Câmara, Átila jogou a toalha. Soubemos que o parlamentar está tentando falar com Magdala, mas ela não atende. Dizem que ele ficou de colocar uma “cartinha” debaixo da porta do gabinete oficializando o abandono do barco, que por sinal, parece mais à deriva do que nunca.





SAÚDE NA EMERGÊNCIA 2



A situação da Saúde de Cabo Frio é tão doente, que no fim de semana, o prefeito eleito, Dr Serginho (PL) veio a público e declarou em vídeo, que na transição, o único setor que tem omitido informações é justamente a secretaria de Saúde. Que coisa! Serginho deve nomear alguém de alta confiança para dar conta do “balaio de gato” que virou a pasta. Ele havia prometido que o setor não ficaria com políticos de carreira. Conhecendo o grupo dele, a aposta é que Bia Trindade deverá ser a secretária. Ela comanda o Hospital Universitário com eficiência. Isso a fortaleceu para o novo desafio. Vamos aguardar para ver se a previsão se confirma.



Serginho (de branco ao meio) em reunião com o grupo que ficará responsável pelas secretarias Divulgação

ALIÁS…

Serginho declarou que inicia nesta segunda (25) as reuniões com os grupos que ficarão responsáveis pelas secretarias com objetivo de planejar. A palavra de ordem é essa: PLANEJAMENTO. Só pensa nisso. Prefeito eleito disse que vai fazer uma reunião aberta à sociedade civil e imprensa, onde irá apresentar o organograma e o modelo de gestão que irá adotar. Na semana seguinte, anunciará oficialmente o secretariado. Daqui até lá a especulação come solta.



A situação da Saúde de Cabo Frio é tão doente, que no fim de semana, o prefeito eleito, Dr Serginho (PL) veio a público e declarou em vídeo, que na transição, o único setor que tem omitido informações é justamente a secretaria de Saúde. Que coisa! Serginho deve nomear alguém de alta confiança para dar conta do “balaio de gato” que virou a pasta. Ele havia prometido que o setor não ficaria com políticos de carreira. Conhecendo o grupo dele, a aposta é que Bia Trindade deverá ser a secretária. Ela comanda o Hospital Universitário com eficiência. Isso a fortaleceu para o novo desafio. Vamos aguardar para ver se a previsão se confirma.Serginho declarou que inicia nesta segunda (25) as reuniões com os grupos que ficarão responsáveis pelas secretarias com objetivo de planejar. A palavra de ordem é essa: PLANEJAMENTO. Só pensa nisso. Prefeito eleito disse que vai fazer uma reunião aberta à sociedade civil e imprensa, onde irá apresentar o organograma e o modelo de gestão que irá adotar. Na semana seguinte, anunciará oficialmente o secretariado. Daqui até lá a especulação come solta.

Matéria sobre o fechamendo da Casa da Criança Reprodução Portal RC24h SAÚDE NA EMERGÊNCIA 3



Continuando sobre o caos na saúde, a Casa da Criança, no Hospital do Jardim Esperança, amanheceu fechada. A unidade faz atendimento a crianças de até 12 anos e vacinação de adolescentes de até 14 anos, não funcionou. A denúncia foi feita por mães que aguardavam consulta. De acordo com relatos, bebês recém nascidos que esperavam para realizar o exame do pezinho, foram embora sem nenhuma orientação. Continuando sobre o caos na saúde, a Casa da Criança, no Hospital do Jardim Esperança, amanheceu fechada. A unidade faz atendimento a crianças de até 12 anos e vacinação de adolescentes de até 14 anos, não funcionou. A denúncia foi feita por mães que aguardavam consulta. De acordo com relatos, bebês recém nascidos que esperavam para realizar o exame do pezinho, foram embora sem nenhuma orientação.