Publicado 21/11/2024 14:31

O presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, Miguel Alencar (União), usou a tribuna na sessão de terça-feira (19) para informar que vai protocolar requerimento ao executivo solicitando todas as informações sobre onde foram gastos os recursos do Fundo Municipal de Saúde. Os servidores da Saúde estão sem pagamento até hoje e já são mais de 15 dias de atraso. Nesta segunda (18), data prometida pelo governo municipal que o pagamento sairia, teve protesto na porta da Prefeitura e nas ruas. A nova data para o depósito dos salários ficou pra sexta (22). Apesar do esforço dos manifestantes em tentar conversar com a prefeita Magdala Furtado (PV), quem os atendeu mesmo foi Miguel, que, juntamente com outros vereadores, fez uma reunião com os representantes da Saúde. “É verba carimbada, já deveria estar na conta do servidor”. Inclusive, Miguel acrescentou que fará notificação ao Ministério Público sobre o atraso do pagamento. “No entendimento dos servidores, o recurso do Fundo (nacional de Saúde) foi depositado na conta (do fundo municipal) e não tem motivo de segurar repasse”. Além de Miguel, participaram da reunião da Saúde os vereadores Alexandra Codeço (REP), Átila Motta (PCdoB), Davi Souza (PP), Josias da Swell (PL), Léo Mendes (MDB), Luís Geraldo (REP), Rodolfo de Rui (PL) e Ruy França (PRTB).





SE NÃO PAGAR, ENTREGA LIDERANÇA

Além disso, um requerimento será colocado em pauta na próxima sessão do legislativo cabo-friense, solicitando informações sobre a verba enviada para o Fundo Municipal de Saúde nos meses de setembro, outubro e novembro, bem como a listagem de funcionários ativos no mesmo fundo durante o mesmo período. Um ofício com o mesmo teor foi enviado ao Executivo e à Secretaria de Saúde ainda nesta terça-feira (19). Ficou definido ainda que os vereadores Léo Mendes e Ruy França seriam a interface entre o Executivo e os servidores, buscando a informação sobre a data do pagamento. Falando em interface, o vereador Átila Motta – que por enquanto está líder de governo na Câmara, que participou da reunião, contou que ficou revoltado e acha uma covardia o atraso salarial. Ele disse que se até sexta-feira não for pago, semana que vem ele tá entregando a liderança de governo. Mas a preocupação é grande, porque se pagar outubro tá difícil, imaginem novembro, dezembro e 13º?



Prefeita Magdala Furtado Rerodução

IMPEACHMENT DE MAGDALA?

Ainda na sessão desta terça-feira, falou-se até sobre impeachment de Magdala. A vereadora Alexandra Codeço, que semana passada esteve no Hospital da Mulher e constatou que a unidade sequer tem material para cirurgias ginecológicas, falou sobre afastamento da prefeita. “Infelizmente, hoje, não temos nem a saúde básica. Só temos ouvido notícias tristes, tem gente passando necessidade por falta de pagamento”. Além disso, há outros dois pedidos de impeachment na Casa e que serão analisados antes do fim do ano legislativo. Neste caso, o presidente da Câmara ressaltou que o fato de Magdala não ter sido reeleita não interfere no processo. Caso o afastamento aconteça, ela poderá ficar inelegível por 8 anos.

