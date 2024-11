David Figueiredo - Reprodução

Publicado 21/11/2024 13:20

O cenário político em Cabo Frio está cada vez mais tumultuado. Isso porque todos se surpreenderam com a edição desta terça-feira (19) do Diário Oficial, onde constava a exoneração do Procurador Geral do Município de Cabo Frio, Dr. David Figueiredo, um dos fiéis aliados de Magdala Furtado (PV).

No final desta terça (19), saiu a notícia de que a prefeita teria demitido o advogado, mas, de acordo com o Diário Oficial, trata-se de uma exoneração a pedido, ou seja, a decisão de deixar a Procuradoria do município partiu do advogado, uma das principais figuras desse governo. A publicação tem efeito retroativo a 1º de novembro.

Inclusive, ao ser questionado pela redação, Figueiredo fez questão de explicar a real motivação de sua saída do governo. “Em razão de incompatibilidade profissional, precisei pedir exoneração do cargo”, afirmou.

Com a exoneração de David Figueiredo, a Dra. Natália Chavão, anteriormente subprocuradora de Cabo Frio, assume o cargo. Ela já exerceu a mesma função nos municípios de Búzios, Arraial do Cabo e Rio Bonito. O advogado Caio Aded foi nomeado como subprocurador.