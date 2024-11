Jorge Oliveira, secretário do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, recebendo a premiação ao lado do governador Cláudio Castro e outros representantes do G20 Social - Ascom

Jorge Oliveira, secretário do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, recebendo a premiação ao lado do governador Cláudio Castro e outros representantes do G20 SocialAscom

Publicado 14/11/2024 18:53

Arraial do Cabo foi premiada na manhã desta quinta-feira (14) no G20 Social, na categoria “SDG20 – Do Global ao Local”, em reconhecimento ao Projeto Mares Limpos. A cidade, localizada no litoral brasileiro, recebeu o prêmio por sua contribuição na preservação de praias oceânicas e lagunares.

A premiação “SDG20” está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e aos compromissos do G20, destacando iniciativas que colocam esses objetivos em prática. O Projeto Mares Limpos foi reconhecido como um exemplo de atuação local que gera impactos na preservação ambiental.

Lançado em 2022 pela Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, o Projeto Mares Limpos tem como foco o monitoramento das praias e orlas da cidade, incluindo regiões oceânicas e lagunares.

A iniciativa realiza a coleta de dados ambientais que orientam políticas públicas de conservação. O projeto também promove ações educativas voltadas para a conscientização de moradores e turistas sobre a preservação dos mares, visando o engajamento da população local.