Protesto em frente ao prédio da prefeitura - Internautas

Protesto em frente ao prédio da prefeituraInternautas

Publicado 12/11/2024 14:12

CABO FRIO - A crise entre a Prefeitura de Cabo Frio e os servidores municipais contratados ganhou novos contornos nesta terça-feira (12). Enquanto um grupo de trabalhadores realizava um protesto em frente à sede do Executivo municipal, reivindicando o pagamento de salários atrasados e denunciando irregularidades, a Secretaria de Fazenda da cidade informou ter iniciado os pagamentos para alguns servidores.

De acordo com a Prefeitura, nesta terça-feira (12) foram pagos os contratados dos seguintes locais: Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, Hospital São José Operário, Hospital Municipal da Mulher e Central de Ambulâncias e Transportes. Os demais pagamentos, segundo a administração municipal, serão realizados nos próximos dias, conforme repasse da Prefeitura.

Apesar do anúncio da Prefeitura, os servidores que participaram do protesto afirmam que a medida não resolve a situação de forma integral, uma vez que muitos ainda não receberam seus pagamentos. Além disso, os manifestantes continuam denunciando diversas irregularidades, especialmente na área da saúde, como contratações irregulares e falta de insumos básicos.

Entre as denúncias apresentadas pelos servidores, estão a contratação de uma enfermeira com o Conselho Regional de Enfermagem (COREN) suspenso para exercer função de coordenação no ESF da Praia do Siqueira e a falta de segurança para os profissionais.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Cabo Frio disse que “de acordo com o repasse realizado pela Secretaria de Fazenda de Cabo Frio, foram pagos nesta terça-feira (12) os contratados dos seguintes locais: Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, Hospital São José Operário, Hospital Municipal da Mulher, Central de Ambulâncias e Transportes. Os demais pagamentos vão ocorrer nos próximos dias conforme repasse da Prefeitura”.