Prefeito de São Pedro da Aldeia e comitiva se reuniram com governador Cláudio CastroDivulgação | PMSPA

Publicado 12/11/2024 13:55

O prefeito Fábio do Pastel (PL) esteve no Palácio Guanabara, na segunda-feira (11), para uma reunião com o governador do Estado, Cláudio Castro, e o deputado estadual Pedro Ricardo. Os secretários de Saúde, Maria Márcia Sampaio, e de Governo, Luiz Fernando Jr, acompanharam o prefeito.

A pauta do encontro abordou demandas de diversos bairros de São Pedro da Aldeia, principalmente os mais afastados, considerados de periferia, além da construção de passarelas no município e a iluminação das rodovias.

"Foi uma reunião muito importante com o nosso governador Cláudio Castro e o deputado Pedro Ricardo, onde tivemos uma fala muito positiva por parte deles. O trabalho em busca de parcerias para beneficiar a nossa São Pedro da Aldeia não para", afirmou Fábio do Pastel.