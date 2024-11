Vantoil Martins, Fabinho Costa, ministro Celso Sabino e deputado Murillo Gouvêa - ASCOM

Publicado 12/11/2024 13:44

CONEXÃO IGUABA GRANDE-BRASÍLIA



Uma comitiva de Iguaba Grande desembarcou em Brasília, nesta segunda-feira (11), e já começou a trabalhar atrás de recursos para a cidade. A frente, dois prefeitos, o atual, Vantoil Martins (CID), e o eleito em outubro e que vai comandar a cidade a partir de 2025, Fabinho Costa (CID). A equipe conta, ainda, com o secretário de Governo, Jales Lins, o chefe de Gabinete Marcello Costa e os vereadores Luciano Silva (União), Alan Rodrigues (MDB) e Tikinho (PSD). Segundo Vantoil, este primeiro dia de trabalho na capital federal eles fizeram pautas importantes. Primeiro, com o deputado Murillo Gouvêa (União), que inclusive esteve em Iguaba semana passada, e o ministro do Turismo, Celso Sabino, "fomos muito bem recebidos".





Vantoil Martins, ministra Nísia Trindade e Fabinho Costa ASCOM

LIBERAÇÃO DE EMENDA EXTRA



Em seguida, o encontro foi com a ministra da Saúde, Nísia Trindade. "Nossa principal reivindicação para a saúde foi liberação de emenda extra e aumento do teto de repasse das verbas Piso de Atenção Básica (PAB) e de Média e Alta Complexidade (MAC). No Turismo pedimos ao ministro Celso liberação de recursos para eventos turísticos e para construção do Centro de Lazer e Gastronomia, no espaço onde sediou por muito tempo o Posto de Polícia Rodoviária", contou Vantoil. Sobre a missão na capital federal, Fabinho destacou: "Viemos para Brasília com muitos projetos e a determinação de buscar os recursos necessários para transformá-los em realidade. As agendas serão divididas entre visitas a gabinetes de deputados, para conseguir emendas, e idas a ministérios, visando viabilizar esses projetos".