Prefeito eleito de Cabo Frio, SerginhoDivulgação

Publicado 07/11/2024 17:35

O prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho, reuniu-se nesta quinta-feira (7), com representantes do Sebrae para iniciar uma série de conversas estratégicas sobre o desenvolvimento econômico da cidade. No encontro, Serginho e a equipe do Sebrae abordaram temas como apoio ao empreendedorismo local, estímulo a novos negócios, qualificação profissional e o fortalecimento do turismo, setor fundamental para a economia da região.

“Esta parceria com o Sebrae é essencial para que possamos impulsionar a economia de Cabo Frio de forma sustentável e inclusiva. Acredito que, ao lado de instituições como o Sebrae, conseguiremos criar oportunidades para nossos empreendedores e construir uma cidade mais próspera para todos”, destacou Serginho.

A reunião marca o início de um plano conjunto para implementar ações que valorizem o comércio local e atraiam novos investimentos para Cabo Frio, contribuindo diretamente para a geração de emprego e renda para a população. Ao longo dos próximos meses, Serginho e o Sebrae pretendem realizar novas reuniões para definir os próximos passos desse projeto de desenvolvimento econômico, focado em promover o crescimento sustentável da cidade.