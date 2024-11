Ministro do Turismo, Celso Sabino - Reprodução

Publicado 06/11/2024 12:59

A brincadeira "Jogo Rápido" tem conquistado as redes sociais e chegou ao gabinete do ministro do Turismo, Celso Sabino. Durante uma entrevista, ele foi desafiado a indicar um local brasileiro tão bom quanto as Maldivas. Sem hesitar, respondeu: "ARRAIAL DO CABO", Rio de Janeiro.



Esse reconhecimento não é à toa! As praias de Arraial são frequentemente listadas entre as dez mais bonitas do continente e a cidade também é a capital do mergulho no Brasil. Se o ministro do Turismo, autoridade maior, destaca essa maravilha natural, quem somos nós para discordar?

Veja o vídeo: