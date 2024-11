Beneficiários do programa Moeda Social Itajuru promovem protesto nas ruas de Cabo Frio - Reprodução

Publicado 04/11/2024 12:58 | Atualizado 04/11/2024 14:09

Na manhã desta segunda-feira (4), beneficiários do programa Moeda Social Itajuru promoveram um protesto nas ruas de Cabo Frio, reivindicando melhorias e o pagamento do benefício.

O grupo, representando diversos bairros como Jacaré, Manoel Corrêa, Tangará, Boca do Mato, Porto do Carro e Vila do Ar, se reuniu na Praça do Itajuru e seguiu em caminhada até a Prefeitura Municipal. No trajeto, os manifestantes passaram pela Câmara Municipal.

As principais reivindicações dos beneficiários estão relacionadas ao atraso no pagamento da Moeda Social, que antes era realizado dentro do mês e agora está atrasado. Além disso, os manifestantes cobram um reajuste no valor do benefício, que permanece em R$ 220 desde 2022. Outra demanda é a resolução da situação dos pré-cadastros para novos beneficiários, que ainda aguardam a inclusão no programa.

O protesto foi organizado pelo ex-coordenador-geral da Moeda Social Itajuru, Adriano Brizola. A prefeita Magdala Furtado não recebeu os representantes dos beneficiários para dialogar, enviando a Guarda Municipal ao local. No entanto, o protesto já estava se encerrando quando a GM chegou.

A Moeda Social Itajuru é um programa municipal de transferência de renda que beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social. O atraso no pagamento e a falta de reajuste do valor do benefício têm gerado insatisfação entre os beneficiários, que dependem desse recurso para complementar a renda familiar.