Política Costa do Sol

Prefeito de São Pedro da Aldeia segue em busca por recursos em Brasília

Fábio do Pastel (PL) foi recebido pelos deputados Dr. Luizinho (PP), Eduardo Pazuello (PL), Max Lemos (PDT) e Bebeto (PP). Já o vice-prefeito da cidade, Júlio Queiroz (União), e o secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, se reuniram com o deputado federal Áureo Ribeiro (SDD) e com o secretário nacional de Saneamento, ligado ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Leonardo Picciani