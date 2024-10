Fabinho Costa, Marcello Costa e membro da equipe de transição em encontro com o Secretário Estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, e o Deputado Fred Pacheco - Divulgação

Publicado 30/10/2024 18:41

Demonstrando compromisso com o desenvolvimento sustentável e a segurança da cidade, o prefeito eleito Fabinho, ao lado de Marcello Costa, atual Chefe de Gabinete do Prefeito Vantoil e membro da equipe de transição, participa de ações e reuniões decisivas para Iguaba Grande antes de sua posse.



Em encontros com o Secretário Estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, e o Deputado Fred Pacheco, Fabinho tratou da reativação do programa Limpa Rio e da segunda etapa das obras de macrodrenagem, que beneficiarão os bairros Boa Vista, Jardins Solares e Iguabela.

Fabinho e Marcello também estiveram com o Coronel Tarciso Antônio de Sales Junior, Secretário de Defesa Civil Divulgação



Fabinho também esteve com o Coronel Tarciso Antônio de Sales Junior, Secretário de Defesa Civil, solicitando a instalação de um destacamento dos Bombeiros em Iguaba Grande. Essas ações reforçam o compromisso de Fabinho com a cidade com a população.