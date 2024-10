Vice-prefeito reeleito de São Pedro da Aldeia, Júlio Queiroz (União); Deputado federal Júlio Lopes (PP); prefeito reeleito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL) e vereador reeleito Professor Jean Pierre (PP) - Reprodução/ Redes sociais

Vice-prefeito reeleito de São Pedro da Aldeia, Júlio Queiroz (União); Deputado federal Júlio Lopes (PP); prefeito reeleito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL) e vereador reeleito Professor Jean Pierre (PP) Reprodução/ Redes sociais

Publicado 29/10/2024 14:01

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), já está em Brasília, para onde voou nesta segunda-feira (28), com comitiva, mirando a captação de recursos federais para o município. A viagem, segundo Pastel, “representa mais um esforço para garantir verbas que possam ser aplicadas em projetos essenciais”. Entre os vereadores que acompanharam o prefeito estão Márcio Soares (PL), Mislene Mistura, Chimbiu (MDB), Jean Pierre (PP) e Vitinho de Zé Maia (MDB). O grupo conta também com a presença do vereador eleito Moisés Batista (SDD) e do vice-prefeito reeleito, Júlio Queiroz (União). Juntos, eles buscam fortalecer laços com os deputados, ampliando o diálogo com o objetivo de favorecer São Pedro da Aldeia em termos de investimentos. Nesta terça (29), Pastel já garantiu emenda com o deputado federal Júlio Lopes (PP) pra asfaltar ruas do Porto do Carro (foto acima). Eles também já tiveram agenda com o senador Flávio Bolsonaro (PL). A expectativa é que, ao final da visita, o grupo consiga não apenas garantir verbas, mas também estabelecer um canal de comunicação mais aberto com os representantes da União, o que poderá resultar em futuros investimentos e parcerias.