Dr. Serginho (na ponta à direita) em reunião com o Ministério Público - Reprodução

Publicado 28/10/2024 14:11

No ano de 2025, Cabo Frio terá um orçamento em torno de R$ 1,5 bilhão, cerca de 20% a mais que este ano. O valor foi apresentado na última sexta-feira (25) em audiência pública na Câmara Municipal. De acordo com a proposta apresentada, os percentuais chegam à casa de 30,55% na área da saúde e 25,29% na educação. Conversamos com o prefeito eleito, Serginho (PL), para saber se a verba prevista vai ser suficiente para encarar os problemas e dificuldades por que passam a cidade, cujo endividamento chega a quase o mesmo valor orçamentário. Ele disse que o início vai ser difícil, mas garantiu que vai pôr a casa em ordem. Serginho acrescentou que o orçamento deve ser um pouco acima do previsto, visto que nos últimos 12 meses a cidade arrecadou cerca de R$ 1,8 bilhão. Por outro lado, as dívidas são muitas. “Não tenho noção dos fornecedores que ela (prefeita Magdala Furtado) vai deixar de pagar. Mas sei das dívidas com precatórios, com a Fazenda Nacional, Previdência, Enel e Prolagos. No governo dela o endividamento cresceu em R$ 300 milhões”, explicou.



Dr. Serginho, prefeito eleito em Cabo Frio Reprodução

RAIO-X ASSUSTADOR



Ainda na conversa com Serginho, ele ressaltou que em reunião com o Ministério Público (imagem no destaque), o órgão revelou um raio-x assustador no que diz respeito às demandas da população que não são atendidas pela Prefeitura – como idosos, pessoas em vulnerabilidade, crianças autistas que precisam de apoio em sala de aula – e que a falta de diálogo do governo municipal com o MP. E isso acaba com a judicialização de várias medidas. "Já estou evitando a judicialização. A gente está fazendo um apanhado para ter os dados e montar um planejamento de solução permanente dos problemas, não provisórios. A gente vai ter muita dificuldade no início, pelas dívidas que serão deixadas, pelo inchaço da folha, mas a gente vai colocar a casa em ordem. A população tem que ter paciência, porque não é de um dia para o outro", finalizou.