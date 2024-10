O prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho (PL), e o presidente da Codin, Fábio Picanço - Ascom

Publicado 25/10/2024 13:32 | Atualizado 25/10/2024 13:33

Cabo Frio - O prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho (PL) participou, nesta sexta-feira (25), da segunda edição do projeto "CODIN Reúne", ao lado do presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN), Fábio Picanço, num encontro que reuniu empresários e representantes do setor público para fomentar novos investimentos e oportunidades de emprego em Cabo Frio.



Serginho destacou a importância da Companhia como facilitadora entre o governo estadual e o setor empresarial, ajudando a criar um ambiente propício para investimentos e crescimento econômico. "Trazer a CODIN para Cabo Frio é um avanço essencial para reduzir a dependência do setor público e fortalecer a economia local com empresas que geram empregos e pagam impostos. Precisamos de um ambiente atrativo para empreendedores, e a CODIN, com seus incentivos e suporte, é a parceira ideal para isso", afirmou.



Além da forte vocação turística, Serginho ressaltou que Cabo Frio precisa expandir seu setor industrial e criar oportunidades de negócios de forma diversificada e sustentável. "Vamos planejar Cabo Frio para o futuro, atraindo investidores com políticas de incentivo e desburocratização para facilitar o desenvolvimento empresarial. Com o suporte da CODIN, podemos promover um crescimento seguro e planejado, garantindo um futuro próspero para nossa cidade", complementou.



No evento, a CODIN apresentou o trabalho de suporte ao investidor, oferecendo orientações sobre incentivos fiscais e linhas de crédito da Agência de Fomento do Estado (AgeRio). A Companhia também auxilia empresas na seleção de locais estratégicos e disponibiliza informações gerenciais sobre as regiões do estado, facilitando a instalação e expansão de negócios.



"Parabenizo a CODIN e o presidente Fábio Picanço por esse trabalho. Facilitar a vida do empresário é essencial para que Cabo Frio tenha um futuro próspero e sustentável, com mais oportunidades e empregos para nossa população", concluiu o prefeito eleito de Cabo Frio.

O prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho (PL), e o presidente da Codin, Fábio Picanço Ascom

