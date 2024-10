Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia - Reprodução

Publicado 25/10/2024 13:12 | Atualizado 25/10/2024 13:13

São Pedro da Aldeia - FOGO NO PARQUINHO



Em São Pedro da Aldeia, uma polêmica tomou conta da cidade e explodiu na sessão da Câmara Municipal, nesta quinta-feira. Tudo por conta de um desentendimento entre os vereadores Márcio Soares (PL) e Mislene de André (PL). A discussão começou em relação a um projeto de lei que proporia a liberação de parte da APA da Serra de Sapeatiba para a construção de novos empreendimentos imobiliários, enviado à Câmara pelo prefeito Fábio do Pastel (PL). Representantes do Observatório Social também demonstraram preocupação com a mudança. Os nervos se afloraram e foi um bate-boca daqueles, com direito a reação da assistência.





"ZÉ RUELA" E "BUNDÃO"



Durante a confusão, uma pessoa começou a gritar, chamando o vereador de “zé ruela” e “bundão”. Inclusive, no momento em que entramos em contato com Márcio Soares ele estava na 125ª DP fazendo Boletim de Ocorrência. A votação foi paralisada depois que a vereadora Mislene pediu vista. Mas a questão com relação ao PL não é bem assim.

Secretário de Meio Ambiente de São Pedro da Aldeia, Mário Flávio Moreira Rede social



"UM GRANDE EQUÍVOCO"



Conversamos com o secretário de Meio Ambiente de São Pedro da Aldeia, Mário Flávio Moreira, para saber o que realmente seria mudado com a tal revogação. Ele disse que a confusão toda foi "um grande equívoco". Segundo ele, o que o prefeito Fábio do Pastel encaminhou foi a revogação de uma lei que está fora de uso. "Essa lei municipal é de 2004 e a APA é de competência do Estado. Em 2009, houve a aprovação do plano de manejo da APA. E é isso que vale. O plano tem regras muito mais claras, inclusive até com o zoneamento mais bem definido. Ninguém vai revogar a lei que protege a APA", explicou.