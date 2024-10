Gatinha visita o gabinete todos os dias e não perde uma canetada do prefeito - Reprodução/ Redes Sociais

Gatinha visita o gabinete todos os dias e não perde uma canetada do prefeito Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 24/10/2024 13:09

Poucos sabem, mas o prefeito Fábio do Pastel (PL) não é a autoridade máxima do município de São Pedro da Aldeia. Atualmente quem manda é essa gatinha aí da imagem acima, que virou mascote da Prefeitura. "Maria Pastelina", como foi apelidada, fica deitada na mesa, bem plena no ar condicionado, e não perde uma canetada do prefeito Fábio do Pastel (PL). Está sempre de olho nele trabalhando.

"Ela tem dono, mas todos os dias, aparece em todos os setores fiscalizando o trabalho de todo mundo. Ela é muito dócil. A dona leva pra casa, mas sempre retorna pra Prefeitura. Uma amiga minha que trabalha no Fórum, diz que a gata transita por lá também. O Prefeito, o chefe de gabinete e todos os funcionários são apaixonados por essa gatinha que, com seu charme, conquistou à todos", contou um internauta.

As imagens (veja abaixo) foram gravadas pelo chefe de Gabinete, Moisés Batista, que havia se licenciado para concorrer a vereador e conseguiu se eleger. Existe ainda a possibilidade dele disputar a eleição para mesa diretora, mas agora retornando para atividade como comandante do gabinete do prefeito, ele dividiu essa imagem, nesta quarta-feira (23), com seus internautas, enchendo os corações de ternura.

Falando nisso, quem está com o coração calmo é o servidor da cidade, que, assim como na maioria dos municípios da Região dos Lagos, ganhou um mini-feriado nos próximos dias. Pastel decretou ponto facultativo na próxima segunda (28), Dia do Servidor Público.