Serginho (PL) e Miguel Alencar (União) - Reprodução

Serginho (PL) e Miguel Alencar (União) Reprodução

Publicado 18/10/2024 13:42 | Atualizado 18/10/2024 13:43

Cabo Frio - CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS



O prefeito e o vice eleitos de Cabo Frio, Serginho (PL) e Miguel Alencar (União), estiveram na sede da Prefeitura, nesta quinta-feira (17), quando oficializaram a transição de governo. O Decreto 7376 estabelece as bases da mudança entre a atual administração da prefeita Magdala Furtado (PV) e de Serginho. De acordo com o documento, o prefeito eleito vai receber todas as informações administrativas e financeiras necessárias para assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais. A equipe de transição será composta por dez membros, sendo cinco indicados pelo prefeito eleito e cinco pela atual chefe do Executivo. Conversando com Serginho por telefone, ele adiantou que a dra Laura Azevedo, que foi uma das coordenadoras de campanha, será a coordenadora-geral da equipe - conhecida como "Super Laurinha" - juntamente com dra Jéssica e dr Thiago Santos, além de outros auxiliares técnico-jurídicos. Agora, Magdala vai ter até 15 dias para apresentar a Comissão dela.





"FALTA DE ZELO"



Logo que saíram da Prefeitura, Serginho soltou um vídeo, mostrando uma situação que está beirando o insustentável na cidade. Junto de Miguel, se deparou com uma pessoa em situação de rua em plena Praça Tiradentes, sede do Paço Municipal. "Tô aqui com meu vice e a gente se depara com essa realidade na frente da Prefeitura. Não sei como não se incomodam, falta de zelo. Sei que a campanha acabou, mas a gente tem que olhar a cidade. Vamos colocar a cidade em ordem", disparou. O stories deu o que falar. Confira.