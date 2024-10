Prefeito Marcelo Magno reúne secretários - Ascom PMAC

Ascom PMAC

Publicado 15/10/2024

E quem já está se preparando para a alta temporada do verão é o prefeito eleito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL). Ele tem motivos de sobra para comemorar o ano de 2024, que está a pouco mais de dois meses de terminar. Magno esteve nesta segunda-feira (14) com o vice-prefeito eleito, Diego Silveira (MDB), e a equipe de secretários, entre eles o de Turismo, Júnior Chuchu, e o de Meio Ambiente, Jorge Oliveira. Além de várias entregas de equipamentos e melhorias na infraestrutura da cidade, principalmente na área de saneamento básico, o chefe do Executivo viu seu município se tornar oficialmente a Capital Nacional do Mergulho. O turismo também vem se destacando. No domingo (13), Magno esteve juntamente com Chuchu no distrito de Figueira para o Festival da Lagoa . Eles participaram de todos os preparativos. O evento contou com atrações musicais, gastronomia típica da região e cultura. Magno tá on! É trabalho que não acaba mais.