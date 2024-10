Prefeito reeleito em Búzios, Alexandre Martins - Renata Cristiane

Publicado 11/10/2024 15:22

O prefeito reeleito em Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), deu uma entrevista exclusiva à coluna para falar sobre sua reeleição e projetos para o próximo mandato. Falou que vai criar Secretaria da Causa Animal e já convidou um grande protetor da cidade para ocupar a pasta, o vereador eleito Toni Russo (MDB). Alexandre também desabafou sobre a traição que sofreu do presidente da Câmara, Rafael Aguiar (PL), que concorreu à prefeitura. E tem mais, lançou a primeira-dama, Daniele Guimarães pra ser a candidata a deputada estadual do grupo dele. “O desafio é fazer a primeira deputada estadual de Búzios”, disse. Além da Causa Animal pretende criar as secretarias de Segurança Pública e da Juventude. Ainda na entrevista, declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL), em gratidão ao apoio recebido na campanha eleitoral à reeleição. Alexandre também falou como conseguiu o “milagre” de juntar no palanque o pessoal do movimento LGBT e família Bolsonaro. Para além disso, perguntamos se Alexandre estava mais para “Mateus 23, versículos 11 e 12” ou pro samba de Beth Carvalho, “Vou Festejar”. A resposta, você confere na entrevista, que está imperdível, confira:







Alexandre Martins ladeado pelos vereadores da base (esq.p/ dir.): Victor Santos (MDB), Josué (PL), Anderson Chaves (REP), Aurélio Barros (SDD), Jô da Saúde (REP) e Toni Russo, e pelo vice-prefeito eleito, Leandro da Rasa (SDD) Reprodução

Presidente da Câmara para o próximo biênio já está definido



A Câmara Municipal de Armação dos Búzios já definiu seu presidente para o próximo biênio (2025-2026). Será Anderson Chaves (REP), vereador eleito com 820 votos. A decisão, confirmada pelo secretário de Governo, Marcus Vallerius, o Marcão, aconteceu na manhã desta sexta-feira (11), durante reunião entre os vereadores da base e o prefeito Alexandre Martins (REP).



Anderson Chaves, inclusive, já foi secretário de Alexandre em duas pastas diferentes: Administração e Serviços Públicos.