Prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho (PL) - Renata Cristiane

Publicado 10/10/2024 13:11 | Atualizado 10/10/2024 13:11

Cabo Frio - JÁ GARANTIU RECURSO

O prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho (PL), já começou a trabalhar o mandato antes mesmo de sentar na cadeira do gabinete oficial, na Praça Tiradentes. Ele participou de um bate-papo, nesta quarta-feira (9), e contou sobre a transição de Governo. A entrevista aconteceu à tarde, quando Serginho, que é deputado, retornou da capital. Ele veio acompanhado do secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Anderson Lopes. No Rio, ele teve uma reunião com o governador Cláudio Castro (PL) e já conseguiu garantir recurso para reforma do Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb. Inclusive disse que no local será instalada uma escola de teatro do Cefet. Na conversa, o prefeito eleito também falou de especulações sobre seu futuro secretariado e descartou a informação de que colocaria Iranildo do Nascimento como secretário de Saúde; Iranildo foi titular da pasta no governo de Dr Adriano. Sobre o legislativo, falou da possibilidade de Vaguinho (PL), vereador mais votado na cidade, com 6.060 votos, assumir a presidência da Câmara Municipal.

DIAS PRA DESCANSAR

Ah, Serginho também disse que a prefeita Magdala Furtado (PV), que ainda não o tinha parabenizado, ligou pra ele nesta terça (8), assim como fez o ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB). Para além disso, Serginho contou que vai tirar uns dias para descansar com a esposa, Aline Rabelo, mas que semana que vem já retoma os trabalhos da Alerj e da transição do governo municipal.