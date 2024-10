Vaguinho Simão (PL) e o candidato a prefeito eleito, Serginho (PL) - Divulgação

Publicado 07/10/2024 15:50

Neste domingo (6), moradores escolheram os novos representantes do Executivo e do Legislativo em todos os sete municípios da Região dos Lagos. Em Cabo Frio, foram eleitos 17 vereadores, sendo Vaguinho (PL) o mais votado da cidade, com 6.060 votos.

Com Serginho (PL) se elegendo com a maioria dos votos, os parlamentares escolhidos pela população foram Vaguinho (PL); Johnny Costa (PP), com 3.653 votos; Vanderlei Bento (União), com 3.072 votos; Alfredo Gonçalves (REP), com 2.962 votos; Jefferson Vidal (Pode), com 2.957 votos; Rodolfo de Rui (PL), com 2.785 votos; Luis Geraldo (REP), com 2.276 votos; Vinicius Corrêa (PP), com 2.159 votos; Tata de Tamoios (PRTB), com 2.114 votos; Milton Alencar (Pode), com 2.099 votos; Josias da Swel (PL), com 2.079 votos; André Jacaré (PSB), com 1.912 votos; Paulo da Paulana (PL), com 1.858 votos; Oseias de Tamoios (PV), com 1.814 votos; Thiago Vasconcelos (Avante), com 1.771 votos; Claudinho da Padaria (Pode), com 1.737 votos e Jean da Auto Escola (PP), com 1.683 votos.

Atualmente, o município conta com cerca de 157 mil eleitores aptos a votar, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Este pleito contou com 122.321 votos válidos.