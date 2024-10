Prefeito Fábio do Pastel foi reeleito em São Pedro da Aldeia - Reprodução

Prefeito Fábio do Pastel foi reeleito em São Pedro da Aldeia Reprodução

Publicado 06/10/2024 20:25

O prefeito Fábio do Pastel (PL) foi reeleito prefeito de São Pedro da Aldeia, neste domingo (6).

Com 76,28%, no total de 40.466 votos, o candidato derrotou Claudio Chumbinho (REP), que ficou em segundo lugar com 11,92%, com 6.322 votos.

Bia (PSDB), ficou em terceiro lugar com 9,36%, com 4.967 votos. Os outros candidatos, Marcelo Do Iat (PRD) e Sandra Autuori (PSOL) tiveram 1,49% e 0,95% votos, respectivamente.

De 53.049 votos válidos, 2,43% dos eleitores votaram em branco. A eleição teve ainda 3,20% nulos.

Natural de Campos Dos Goytacazes, Fabio Do Pastel tem 46 anos, e encara seu segundo mandato como prefeito de São Pedro. Antes disso, ele era empresário. Fabio tem ensino médio incompleto e é solteiro(a).

O vice é Dr. Julio Queiroz (UNIÃO). Juntos, eles fazem parte da coligação São Pedro Não Pode Voltar Atrás (PL / PP / PODE / UNIÃO / PSD / SOLIDARIEDADE / MDB).

Veja o resultado após o fim da apuração:

Fábio do Pastel (PL) – 76,28%

Claudio Chumbinho (REP) – 11,92%

Bia (PSDB) – 9,36%

Marcelo Do Iat (PRD) – 1,49%

Sandra Autuori (PSOL) – 0,95%