Fabinho Costa é o novo prefeito de Iguaba Grande - Reprodução

Fabinho Costa é o novo prefeito de Iguaba Grande Reprodução

Publicado 06/10/2024 20:13

Com 21.274 votos, o prefeito Fabinho Costa (CID) foi eleito prefeito de Iguaba Grande, neste domingo (6).

Com 95,09% dos votos, o candidato derrotou Marco Antonio (PSB), que ficou em segundo lugar com 3,05%, com 805 votos.

Mônica Andrade (PT), ficou em terceiro lugar com 1,31%, com 293 votos.

2,45% dos eleitores votaram em branco. A eleição teve ainda 4,53% de votos nulos .

Nascido em Araruama, ele tem 42 anos, é policial militar com ensino superior completo e casado(a), pai de três filhos.

O vice é Marciley Lessa (PL). Juntos, eles fazem parte da coligação Iguaba Vai Continuar Avançando (REPUBLICANOS / MDB / PL / PRD / AGIR / UNIÃO / PSD / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / AVANTE / SOLIDARIEDADE).

Veja o resultado após o fim da apuração:

Fabinho Costa (CID) – 21.274 votos

Marco Antonio (PSB) – 805 votos

Mônica Andrade (PT) – 293 votos