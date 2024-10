Andinho Brito (União) é o único candidato a prefeito da região que vai pras urnas indeferido - Rede social

Publicado 05/10/2024 12:04 | Atualizado 05/10/2024 12:04

Faltando menos de 24 horas para o início da votação que vai decidir quem serão os prefeitos eleitos, que acontece neste domingo (6), é preferencial que o cidadão já tenha em mente a sua opção. Mais importante ainda é checar se o candidato escolhido está apto para concorrer. Imagina você ir exercer sua cidadania e depois descobrir que os votos de quem se escolheu serão zerados, ou seja, não vão valer na hora da contagem?Na Região dos Lagos e Baixada Litorânea, ou melhor, de Maricá a Macaé, existe apenas uma situação como a acima descrita. O único candidato a prefeito que está indo para as urnas indeferido é Andrinho Brito (União), de Arraial do Cabo. Ele vai pra disputa aguardando recurso. Ou seja, mesmo que vença o pleito, os votos dele não serão computados, porque primeiro a justiça eleitoral vai ter que julgar esse recurso. Desta forma, enquanto os votos dele não aparecem é aclamado vencedor aquele com mais votos contabilizados. No caso, o atual prefeito Marcelo Magno (PL), candidato à reeleição, ou a candidata Arlete do Mercado (NOVO).Andinho, que já foi prefeito da cidade, teve o registro de candidatura indeferido , visto as contas de governo rejeitadas, e foi cassado no final de mandato, em 2014. No entanto, agora ele tenta voltar para disputar a eleição mesmo estando inelegível com o registro negado pela justiça eleitoral. Quase que num ato de desobediência civil, vai disputar a eleição, gerando instabilidade no processo.Contudo o ex-prefeito age como se a situação fosse favorável, fazendo sua campanha nas ruas, divulgando vídeo dizendo que é candidato, sim. Mesmo com pesquisa indicando que ele está distante do primeiro colocado. Inclusive neste sábado (5), às vésperas do dia da votação, o candidato colocou um vídeo nas suas redes sociais, induzindo o eleitor a crer que os votos dele seriam computados, o que não é verdade.